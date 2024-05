Norman Reedus hamarosan csatlakozhat a Dead by Daylight-hoz?

Több jel is arra utal, hogy Norman Reedus nemsokára bekerülhet a Dead by Daylight -ba, bár egyelőre hivatalos részleteket még nem kaptunk ezzel kapcsolatban, viszont a játék hivatalos Instagram-fiókja árulkodott egy kicsit.

Történt ugyanis, hogy Reedus több szemtanú szerint is elkezdte követni a Dead by Daylight -ot az Instagramon keresztül, ami a többség szerint nem lehet véletlen. Nyilván előfordulhat, hogy a The Walking Dead Daryl Dixonjának csak most tetszett meg a játék, deNem mellesleg a Dead by Daylight már lassan minden nagyobb kortárs és legendás horrorfilmhez és sorozathoz hozzányúlt már, így éppen itt lenne az ideje annak, hogy a The Walking Dead is csatlakozzon a sorba. Meglátjuk, hogy mi lehet mindebből!