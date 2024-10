Női katona is jön az Arena Breakout: Infinite első szezonjában

A Morefun Studios elárulta, hogy az Arena Breakout: Infinite első szezonja, - mármint a korai hozzáférésén belül - néhány hét múlva, november elején indul, ez a bejelentés együtt járt a tartalmak leleplezésével.





A lövölde augusztus 13-án debütált PC-n korai hozzáféréssel, most pedig már az első évadra készülhetünk. Az extrakciós shooter bevezet egy új térképet (TV Station), míg hármon (Farm, Valley, Armory) változtatásokat eszközölnek, ezeket új fegyverekkel vehetjük be: T03, Vector, MDR, hogy csak néhányat említsünk.Az első évaddal újérkeznek. Az optimalizálás terén is próbáltak változtatni, módosították a memória- és GPU-követelményeket és bevezetnek egy "csaló kompenzációs" mechanikát.