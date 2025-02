A mindig mosolygó Gilga a nyers erő megszállottja, aki arra törekszik, hogy egyre erősebb és kegyetlenebb harcossá váljon, és legfőképpen a frontális támadásaival ésHa megnéznéd a gyakorlatban a kérdéses hőst, a hír végén ott a legfrissebb kedvcsináló, míg a Bleach: Rebirth of Souls március 21-én érkezik majd PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

Egészen elképesztő mennyiségű karakterrel rendelkezik majd a Bleach: Rebirth of Souls , így a Bandai Namco és a Tamsoft bemutatta Nnoitra Gilgát is, aki első blikkre olyan, mintha az Attack on Titanból szabadult volna.