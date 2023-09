Nitara is visszatér a Mortal Kombat 1-ben, méghozzá Megan Fox alakításában

Óriási hírt osztott meg a rajongókkal a Netherrealm Studios csapata a Mortal Kombat 1 -ről, lévén kiderült, hogy egy újabb klasszikus karakter térhet vissza a csatamezőkre, méghozzá nem is akármilyen színész tolmácsolásában.

Megtudtuk ugyanis, hogy sok-sok év kihagyás után újra átvehetjük az irányítást Nitara, a vámpírlány felett, ami már önmagában nagyszerű hír lenne, de még ennél is jobb, hogy a kérdéses karaktert a mindig gyönyörűHa kíváncsi vagy arra, hogy mi sült ki a kooperációból, az alábbi traileren már a gyakorlatban is láthatod Megan Foxot, mint Nitarát, ha pedig a játékra fáj a fogad, a Mortal Kombat 1 szeptember 19-én érkezik PC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is.

