Nintendo Switch-re is megjelenik októberben a STALKER: Legends of the Zone Trilogy

A GSC Game World bejelentette, hogy miután márciusban már megjelent PS4-re és Xbox One-ra is, elérkezettnek látták az időt arra, hogy végre Nintendo Switch-re is kiadják a STALKER: Legends of the Zone Trilogy-t.

Ezzel ismét egy széles játékos réteg ismerhetné meg a nagyszerű horror FPS élményét, hiszen Nintendo Switch-re korábban még semmi sem jelent meg a sorozatból, ezzel a csomaggal azonban október 31-től egyszerre vethetik bele magukat az emberek a S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl, a S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky és a S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat felfedezésébe.A csomag ugyanis, és ezért mindössze 40 eurónak megfelelő összeget kérnek majd el, ami finoman szólva is ajándéknak tekinthető egy ilyen csomagért cserébe.

Nézd nagyban ezt a videót!