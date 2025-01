Ninja Gaiden 2 Black címmel megérkezett a legendás játék feldolgozása

Minden jel arra utal, hogy a Ninja Gaiden-sorozat második nagy korszaka előtt állunk, hiszen azon túl, hogy bemutatkozott a régóta várt legújabb epizód, a Koei Tecmo bejelentette: érkezik a második rész feldolgozása is.

A remake a Ninja Gaiden 2 Black címet kapta a keresztségben, a Team Ninja fejleszti és a legjobb az egészben, hogy már egy percet sem kell várnunk rá, hiszen digitális formában azonnal elérhetővé vált PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is, hogy ismét átvegyük az irányítást Ryu Hayabusa nindzsa és az ő szintén híres sárkánykardja fele.A játék, egy kezdőknek szóló játékmód, de érkeztek extrák a később kiadott mellékszálakból is, így egy igazán teljes remake született, amiről egy kedvcsinálót is kaptunk.

Nézd nagyban ezt a videót!