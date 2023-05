Nicolas Cage-el erősít a Dead by Daylight

A Behaviour Interactive váratlanu bejelentette, hogy az Oscar-díjas Nicolas Cage idén feltűnik a Dead by Daylight ban, egyelőre még nem ismertetett minőségben, a tájékoztatáshoz egy rövid teasert is kiadtak, bemutatva a színész játékbeli karaktermodelljét.

Az információk korai kiszivárgása után a Behaviour Interactive hivatalosan is közölte, hogy az ő, bár erről csak szűkszavú részleteket árultak el. A Cage szerepével kapcsolatos kérdések, mint például, hogy miért történik ez, és hogy számos különc karaktere közül melyik fog megjelenni a játékban skinként, továbbra is megválaszolatlanok maradtak.További információk a nyár folyamán, egészen pontosan július 5-én derülnek majd ki, egyelőre ez a rövid videó érkezett, amiben a színészt láthatjuk elegánsan felöltözve egy csinos dohányzós zakóban. Így jelenleg nem sok mindent lehet még megosztani, de a Dead by Dayligh rengeteg újdonságot tartogat a játék 7. évfordulójának megünneplésére időzítve.

