Nézd meg a Destiny 2: Season of the Seraph utolsó kedvcsinálóját

A Bungie néhány órával ezelőtt bemutatta a Destiny 2 következő évadának utolsó kedvcsinálóját annak érdekében, hogy még egyszer és utoljára hír adhassanak a játék legújabb szezonjának indulásáról.

A Season of the Seraph névre keresztelt évad, aminek az érdekessége leginkább most az, hogy az alábbi mozgókép megjelenéséig gyakorlatilag semmiféle hivatalos információt sem lehetett tudni róla, ígyMost már biztos, hogy az aktuális szezonnal visszatér a játékba Raszputyin, egy rendkívül erős és okos militarizált mesterséges intelligencia, amihez újabb kalandok és megannyi friss felszerelés is kapcsolódik a szezon indulásával.

