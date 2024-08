New Game Plus módot kap októberben a Dead Island 2

Az új játékmód várhatóan extra skill helyekkel és megnövelt szintkorláttal szolgál majd a rajongóknak, akik újabb skinekhez, fegyverekhez és egyebekhet juthatnak hozzá, tehát, hanem annál valamivel többet várhatunk tőle.Az újdonság várhatóan október 22-én, a következő nagyobbacska javítócsomaggal együtt érkezhet meg közénk, a legjobb pedig, hogy még egy extra játékmóddal is kecsegtet majd Neighborhood Watch név alatt, ami gyakorlatilag egy küldetésköpontú horda mód lesz.

A Dambuster Studios bejelentette, hogy a nagy népszerűségre való tekintettel hamarosan újra bővítik a Dead Island 2 -t, méghozzá nem is akárhogyan, hiszen idén ősszel egy New Game Plus móddal egészülhet ki a zombis akciózás.