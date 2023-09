Nem várható DLC a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomhoz

A The Legend of Zelda: Breath of the Wild három részletben kapott DLC-t, de a Nintendo "nem tervezi további tartalmak kiadását" a Tears of the Kingdomhoz - derül ki Eiji Aonuma producer Famitsunak adott interjújából.

Elmondta, ennek az az oka, hogy úgy érzi,, hogy abban a világban játékot készítsen. Pedig idén február elején a Tears of the Kingdom weboldalán többen felfedezték a DLC említését, az volt olvasható, "a DLC használatához [a] játék teljes verziója [szükséges]".Aonuma szavai szerint ez egy hiba volt a honlap részéről, nem pedig annak a jele, hogy a Tears of the Kingdom a későbbiekben Breath of the Wild-stílusú DLC-t kapna, ahogy azt eredetileg sokan hitték. Összehasonlításképpen, utóbbi cím egy expansion pass bónuszt és két DLC csomagot kapott, bár az is igaz, a Tears of the Kingdombana mérete miatt még mindig találhatunk új dolgokat.