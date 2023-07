Nem terveznek botokat és offline módot a The Texas Chain Saw Massacrehez

Az MP1st-nek nyilatkozva a fejlesztők megerősítették, hogy a The Texas Chain Saw Massacre nem tartalmaz majd botokat vagy offline játékot - ez nem meglepő, hiszen folyamatosan online címként hivatkoznak rá, bár még lehet fordulat.

A portál felvetette, hogy nincs baj a PvP-vel, de gondoltak-e arra, hogy NPC-ket is hozzáadjanak és általában véve mi a helyzet az offline móddal? Hiszen korábbi címüknek, a Friday the 13th-nak is népszerűek voltak az egyjátékos kihívásai és biztos a The Texas Chain Saw Massacre játékosai is örülnének hasonló funkciónak.Erre válaszul elmondták, nem gondoltak rá, ugyanis a Friday the 13th-nál kiderült számukra, milyen, a hiteles botok időigényesek és nehéz jól megcsinálni őket. Szerintük ez drasztikusan visszavágta volna a fő játékfunkcióikat, ami egy egyedi PvP-élményt nyújtana.Bár a Gun Interactive most azt mondja, hogy nem terveznek botokat, vagy offline módot, így indult a Friday the 13th is, végül kapott egy frissítést, ami kiegészítette a játékot.