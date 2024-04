Nem lesz paradicsomi a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl világa sem az új trailer alapján

A GSC Game World egy friss kedvcsinálót mutatott be a STALKER 2: Heart of Chornobyl-hoz, aminek keretein belül lehetőségünk nyílik egy kicsit alaposabban is megismerkedni a játék kicsit sem szokványos világával.

Bár a régi rajongók már bizonyára jól ismerik ezt a sugárfertőzött, anomáliákban gazdag közeget, azonban a készítők most mégis megmutatják a legújabb videóban, hogy itt bizony, sőt mi több, a veszélyekkel teli történet, illetve a remek hangulat mellett a trailer tanúsága szerint még ukrán szinkronnal is élvezhetjük majd a játékot.Ha megtetszett volna, a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl megjelenését még mindig szeptember 5-én várjuk - első körben PC-re és Xbox Series X/S-re -, sőt mi több, a játék felkerül az Xbox Game Pass kínálatába is majd.

