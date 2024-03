Nem lesz fegyverünk a Shines Over: The Damned című PS5-exkluzív horrorban

Az indie kiadó és fejlesztő Firenut Games bejelentette, hogy dark horror-kalandjátékuk, a Shines Over: The Damned PlayStation 5-exkluzívként jelenik meg március 21-én és már hozzáadható a kívánságlistákhoz.

A csapat szerint a Shines Over: The Damned egy egyedülálló kalandélményt nyújt majd, ami próbára teszi az érzékeinket és még a valóságérzetünket is megkérdőjelezzük. Egy titokzatos és félelmetes világban merülhetünk el, ahol jump scare-ek, feszültség és rejtvények vesznek körül.Hősünknek nincs neve, barátai, akik megvédenék, de még fegyvere sem,, aki végigvezet ezen a sötét világon és mellettünk marad. A horror első személyű játékmenetet kínál platformelemekkel, ezáltal tudunk majd út területeket felfedezni.