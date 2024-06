Nem kell majd 300GB szabad hely a Call of Duty: Black Ops 6 telepítéséhez

Alaposan felzendült az internet, amikor a rajongók észrevették, hogy a Call of Duty: Black Ops 6 telepítéséhez minden platformon 300GB szabad helyre lesz majd szükség, ami nem is olyan meglepő a széria ismerői számára.

A Call of Duty HQ bevezetése óta ugyanis brutális méretű letöltésekre van szükség ahhoz, hogy játszani tudjunk a sorozat aktuális epizódjával, így frissítésekkel együtt a Modern Warfare 2 és 3, valamint a kapcsolódó Warzone mód is kitesz 300GB-ot, de egyetlen epizódtól önmagában valóban sok lett volna.Az Activision nem is váratott sokáig a rajongók megnyugtatásával, és kiemelték, hogy az előrendelői oldalakon megjelenített becsült fájlméret valójában, illetve lemezterület-igényét.