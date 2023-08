Nem kell félni, még az előző generációra is megjelenik a Call of Duty: Modern Warfare 3

Így 2023-ban egyre nagyobb és reálisabb félelem a rajongók részéről, hogy egy adott videojáték megjelenhet-e az előző generációra vagy sem, hiszen egyre több cím csak PS5-re és Xbox Series X/S-re érkezik.

Ez a problémakör merült fel a közelmúltban a Call of Duty: Modern Warfare 3 kapcsán is, pláne azt követően, hogy a hivatalos honlapon ugyanis a készítők valamiért csak az Xbox Series X/S-es változatot tüntették fel, aminek hatásáraEnnek hatására az oldal frissült, és felkerült végre az Xbox One neve is, így már senkinek se legyen szemernyi kétsége sem afelől, hogy a Call of Duty: Modern Warfare 3 PC mellett PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt megjelenik.