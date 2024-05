Nem kell aggódni a State of Decay 3 miatt, jól halad a munka

Bár különösen hangzik, de a State of Decay 3 bejelentése óta gyakorlatilag nem történt hivatalos frissítés a zombis akciójáték háza táján, így igencsak itt lenne az ideje annak, hogy legalább egy kis megerősítést kapjunk a munkálatok haladásáról.

Ezt a vágyakozást próbálta most enyhíteni egy kicsit a Windows Central munkatársaként ismert Jez Corden, aki az Xbox Two Podcast részeként beszélt arról, hogy ő a közelmúltban látta a State of Decay 3-at, és bátran kijelentheti, hogyHogy mi pontosan mikor győződhetünk meg erről, az egyelőre még nem derült ki, ellenben az idei évben a Microsoft biztosan előveszi majd valamelyik eseményén, és ott már talán nem csak trailerekkel, hanem megjelenési dátumokkal is dobálóznak majd.