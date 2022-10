Nem jelenhet meg Japánban a cenzúra miatt a The Callisto Protocol

Szomoró hírrel érkezett a Striking Distance Studios a Japán horrorjáték-rajongók számára, a csapat Twitteren jelentette be, hogy cenzúra miatt ugyanis a szigetországban nem jelenhet meg a decemberben érkező túlélőhorror, a The Callisto Protocol

A játék Twitter csatornáján tették közzé japán nyelven a szomorú hírt, a The Callisto Protocol nem felelt meg a CERO ratingen, a Japán videojáték korhatár-besoroló bizottság túl erőszakosnak és véresnek titulálta a játékot.A konkrét okokat nem indokolta meg a bizottság, minden bizonnyal. A Striking Distance Studios viszont nem szeretné cenzúrázni a tartalmait, mivel szeretnék ugyanazt az élményt nyújtani a Japán játékosoknak, mint a világ többi részén élőknek.Természetesen akik már előrendelték korábban a The Callisto Protocol -t, azok visszakapják a pénzüket, a csapat a játékosok megértését kéri. A The Callisto Protocol december 2-án jelenik meg PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series S/X-re, sajnos a Japán játékosok ebből a horrorisztikus utazásból kimaradnak.