Nem fogyott különösebben jól a Life is Strange: Double Exposure

Life is Strange: Double Exposure vegyes kritikákat kapott, amikor tavaly megjelent és úgy tűnik, hogy nem is fogyott különösebben jól, mivel a Square Enix "nagy veszteségnek" nevezte egy nemrégiben kiadott pénzügyi jelentésben.

A Square Enix elnöke, Takashi Kiryu nemrég megosztotta a vállalat legutóbbi pénzügyi eredményeit egy eligazításon. Míg a legtöbben arra koncentrálnak, hogy a Final Fantasy XVI csak 500 ezer és egymillió között fogyott az elmúlt évben, addig a Life is Strange rajongók rosszabb hírekkel találkozhatnak.A pénzügyi jelentés megerősíti, hogy a Life is Strange: Double Exposure számára, amit csak a Dragon Quest 3 remasterével tudtak pótolni. A Life is Strange konkrét számait nem hozták nyilvánosságra, de az egyértelmű, hogy nem fogyott túl jól.A Double Exposure végigjátszását követően felbukkan egy üzenet a stáblistában, amely azt írta, hogy "Max Caufield visszatér" - a rossz eladási számok miatt a folytatás egyre inkább kérdéses.