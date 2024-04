Néhány napig ingyen játszható a The Elder Scrolls Online

A Bethesda nagy ünnepséget tart a The Elder Scrolls Online kapcsán, ami korunk egyik legnépszerűbb MMO-jának tekinthető, de a csapat nem felejtette el, hogy honnan indult egykoron, hiszen éppen a franchise gyökereit ünneplik most.

Azért lett ugyanis a Steamről néhány napig ingyen letölthető The Elder Scrolls Online , mert a napokban volt 30 éve annak, hogy megjelent a The Elder Scrolls: Arena, ami túlzás nélkül mindennek az alapját jelentette egykoron, sőt az MMORPG is idén 10 esztendős, így még néhány napig lehetőségünk nyílik arra, hogy szabadon kipróbáljuk.A lehetőség természetesen csak időszakos, de jó hír, hogy ha megtetszett a játék,, így mindössze 5 euró ellenében már beszerezhetjük standard kiadást, méghozzá a Morrowind kiegészítővel együtt.