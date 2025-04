Négymillió példányban fogyott eddig a Crusader Kings III

A sajtóközleményben Alexander Oltner, a játék igazgatója kifejtette, nagy öröm számukra, hogy a Crusader Kings III mind a PC-s, mind a konzolos térben sikeres lett. Aés még több millió középkori történet vár arra, hogy elmeséljék őket.Azok a PC-s játékosok, akik már megvásárolták a Chapter IV bővítményt, jövő hét elején, április 28-án belevethetik magukat a Khans of the Steppe-be, a konzolosoknak azonban várniuk kell, mivel a játék PC-s és konzolos verziója között késés van.

