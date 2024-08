Négy trailerrel támad a Crimson Desert

A Pearl Abyss Crimson Desert című akció-RPG-je újra megjelent az idei Gamescomon, ahol a jelenlévők négy boss-szal vehetik fel a harcot, míg az internetes közösség számára további három előzetest mutattak be, a hétfőn kiadott mellé.

A nyílt világú kalandjáték konzolokra és PC-re készül, de a megjelenési dátumot továbbra sem jelentették be, a. A hét első napján egy terjedelmes gameplay trailerben mutatták be White Hornt, most három további kedvcsináló is látható, amelyek Queen Stoneback Crab, Reed Devil és Staglord nevű rossz arcokra koncentrálnak.Queen Stoneback Crab sziklaként jelenik meg, különböző értékes drágakövekkel és amikor hősünk, Kliff szövetségese megpróbálja kibányászni, a lény életre kel. Úgy tűnik, Staglord minden betolakodóval felveszi a harcot, karddal és a pajzzsal pedig nem gyenge, Reed Devil pedig egy alacsony termetű ellenfél, aki gyors csapásokat használ.

