Négy friss játékmódot is kap az NBA 2K25

A 2K még több információt osztott meg az új funkciókról és fejlesztésekről, melyek a MyTEAM-hez érkeznek az NBA 2K25-ben, a kosárlabda játékhoz négy új játékmódot is érkezik.

Az NBA 2K25 elhozza a: a Triple Threat Park PS5-ön, Xbox Series X|S-en, valamint PC-n lesz elérhető és ez az újgenerációs kiadása az NBA 2K16 Rivet City Championship MyPARK-jának. Az eredeti Rivet City rooftop pályáihoz hasonlóan kilenc pálya lesz elérhető: 2-játékos 3v3 játékhoz és öt darab 6-játékos 3v3 co-op meccsekhez.A Breakout egy új egyjátékos élményt nyújt, a Showdown pedig egy új multiplayer, mely az előző évek MyTEAM kompetitív módjaiból merít ihletet és az Unlimited továbbfejlesztése. A King of the Court-ban legjobbak küzdenek meg egymással minden héten, az exkluzív eseményt szombatonként rendezik majd.Továbbá visszatér az aukciós ház is, ahol licitre bocsáthatunk és vásárolhatunk játékoskártyákat; valamint bevezetik az ún. REP rendszert, amely jutalmakat ad a teljesítmény után, de szezonális, havi és heti ingyenes csomagok is gazdára találnak.

