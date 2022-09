Need for Speed Heat és Granblue Fantasy: Versus is jár szeptemberben a PS Plus előfizetőknek

A Sony hivatalosan is bejelentette, hogy milyen ajándék játékokkal szeretnének kedveskedni szeptemberben a PS Plus előfizetők számára, így kiderült, hogy PS4-re például a Need for Speed Heat és a Granblue Fantasy: Versus lesznek a nagy durranások.

Mellettük kizárólag PS5-re, de az igazán nagy dolgok azért a Premium és az Extra előfizetőknek jár majd szeptember 20-tól. Az ő listájuk a következőképpen alakul a játszható címek tekintetében:Deathloop (PS5)Assassin's Creed Origins (PS4)Watch Dogs 2 (PS4)Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)Spiritfarer: Farewell Edition (PS4)Chicory: A Colorful Tale (PS4)Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (PS4, PS5)Alex Kidd in Miracle World DX (PS4, PS5)Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4)Rayman Legends (PS4)Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Compete Edition (PS4)Ezen felül a Premium előfizetéssel rendelkezők behúzhatják még a PS1-es Syphon Filter 2-t, a PSP-s Toy Story 3-at és a Kingdom of Paradise-t, valamint a PS3-ról érkező The Sly Collection-t, a Sly Cooper: Thieves in Time-ot és Bentley's Hackpack-et.