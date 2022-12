Napra pontos premierdátumot kapott a NieR: Automata Ver1.1a anime

Friss kedvcsinálóval jelentkezett a Square Enix posztapokaliptikus akció-RPG játékából, a NieR: Automatából készülő animációs sorozat, a NieR: Automata Ver1.1a, emellett végre az új előzetesből kiderült az anime napra pontos premierdátuma is.

Az Aniplex és az A-1 Pictures közös alkotása több rövidebb előzetessel is jelentkezett az elmúlt hónapokban, szerencsére a készítők nem húzzák tovább az idegeinket, a legújabb kedvcsinálóban végre elárulták a crunchyroll oldalán debütáló sorozat premierdátumát.Az első epizódra nem is kell sokat várnunk,. A sztoriról még nem sok mindent árultak el a készítők, annyi biztos, hogy a szerepjáték főhősei, 2B és 9S kerülnek ismét a középpontba, tovább folytatódik az elkeseredett harc a földönkívüli gépek ellen, miközben sötét titkora derül fény. NieR: Automata lepusztult cyberpunk látványvilága köszön majd vissza a sorozatban, a harcok már most elképesztően látványosnak tűnnek. Kíváncsian várjuk, hogy a történet mit tud majd hozzáadni a szerepjáték univerzumához. A sorozat 2023. január 7-én érkezik, december 28-án az Aniplex egy élő közvetítésben további részleteket is elárul majd.

