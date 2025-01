Nagyon kevés játék érte el a The Witcher 3 történetmesélését - Geralt hangja szerint

Doug Cockle elmondta, a The Witcher 3 mérföldkő volt a játékfejlesztésben mindenféle szempontból: az animáció- és a játékmenet minősége, a látvány, a hangtervezés, a történetmesélés az írás területén is. "Mindez annyiraaz"- tette hozzá Geralt hangja.Cockle kimondottan a játék "magával ragadó történetmesélését" emelte ki, mint a fő okot, amiért a játék a mai napig él és virul:

Azt hiszem, nagyon kevés olyan játék jelent meg azóta, amely megközelítette volna azt a szintet, amit a [The Witcher 3] 2015-ben, a megjelenésekor elért a magával ragadó történetmesélés terén.

Nehéz elhinni, de a The Witcher 3: Wild Hunt hamarosan, májusban ünnepli tizedik évfordulóját, most a GamesRadarnak nyilatkozva Geralt szinkronszínésze arról beszélt, hogy a játék miért ennyire népszerű még ennyi idő után is.