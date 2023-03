Jelentős tartalmi frissítést kapott a Dotemu kiadásában, valamint a Lizardcube és a Guard Crush Games fejlesztésében megjelent Streets of Rage 4 , a népszerű beat em up stílusú bunyós játékot így most egy sor extrával élvezhetjük végre.

A már mindenki számára ingyen letölthető frissítéssel érkezett többek között, de több mint 300 apró-cseprő kiegészítő is, melyek kisebb-nagyobb mértékben ugyan, de meghatározzák a játékmenetet.A Mr. X Nightmare néven is emlegetett DLC csomag valamennyi platformra megjelent, amire az alapjáték is, így PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, Nintendo Switch-re, de mobilokra egyaránt elérhetjük az ingyen letölthető formában érkezett újdonságokat.

