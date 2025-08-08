Nagyobb frissítést kapott a Doom: The Dark Ages és kijött a Heretic + Hexen gyűjtemény

2025. augusztus 08.
Botyi
A Bethesda és az id Software kiadta a Doom: The Dark Ages második nagy frissítését, amely elhozta a Ripatorium végtelen aréna módot, de kaptunk új harci fejlesztéseket és kampányegyensúly-finomításokat.
 

A Ripatorium testreszabható támadási hullámokat és időkorlátos kihívásokat kínál, ami tökéletes választás a régi és az új játékosoknak egy kis gyakorlásra. Ha teljesítjük a három új arénát augusztus 7. és szeptember 1. között, akkor két exkluzív skinhez juthatunk, a QuakeConhoz és a Perfection DOOM Slayer skinhez.

Bejelentették azt is, hogy a felújításokra specializálódott Nightdive Studios-szal elkészítették a Heretic + Hexen gyűjteményt. A két klasszikus játékot modernizálták, továbbfejlesztett zenei aláfestéssel, online platformok közötti és helyi osztott képernyős deathmatch-csel, kooperatív módokkal és mod-támogatással dobták fel.

Ez PS4-re, PS5-re, Xbox Onera, Xbox Series X|S-re, PC-re és Switch-re jött, akinek megvannak az eredetiek, az ingyenes frissítést kapnak, de továbbra is hozzáférhetnek a korábban megvásárolt verziókhoz.

1 hozzászólás

Patrik94

25 perce

Frissített Heretic? meglepett smiley Erről nagyon lemaradtam eddig!

válasz erre
