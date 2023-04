Nagyobb frissítést kap a Cult of the Lamb

A Relics of the Old Faith, a Cult of the Lamb első nagyobb tartalmi frissítése április 24-én ingyenesen érkezik PC-re és konzolokra - jelentette be a Massive Monster és a Devolver Digital.

A frissítés egy vadonatúj,, amelyben egy titokzatos lény arra kér, hogy hódítsuk meg a kereszteslovagokat, ellenségeket és főellenségeket. A felhasználható tárgyak egyedi hatásokkal ruházzák fel a szektavezért, számos különböző módon javítva a harcot. Prédikációkat tartva új ereklyéket oldhatunk fel, miközben felfedezzük a "Három kacsa" rejtélyes történetét.A harci fejlesztések is történtek, minden eddiginél mélyebb és nagyobb kihívást jelentő expedíciókra indulhatunk. A Relics of the Old Faith számos új tartalmat is tartogat a szekta fejlesztésére, a követők új és szokatlan formákká fejlődnek, többek között borzokká, pingvinekké, mosómedvékké. Ha ez nem lenne elég, a szektavezetők az új fotómóddal örökre megőrizhetik a féltve őrzött emlékeiket.

Nézd nagyban ezt a videót!