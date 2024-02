Nagy dologra készül az Atari

Bár évek óta várunk arra, hogy az Atari ismét berobbanjon a piacra és mondhatni régi nagy fényében tündököljön, azonban csak nagyon nehezen, mondhatni tyúklépésekben sikerül ez a kiadónak.

Idén azonban talán felgyorsulnak az események, hiszen a csapat most bejelentette a The Great Atari Celebrity Showdown névre keresztelt előadást, ami egy vadonatúj játékshow lesz a kiadóhoz kapcsolódóan, érdekessége pedig az lesz, hogy, méghozzá Jay Blumenfield és Tony Marsh produceri teendői mellett.Hogy a kérdéses show lehetőséget ad-e majd arra, hogy az Atari új dolgokat is bejelentsen, az egyelőre még nem világos, az viszont biztos, hogy a kellő drámával, humorral és nosztalgiával átitatott széria segít majd a mai kor emberének bemutatni, hogy mekkora jelentősége volt egykoron az Atarinak.