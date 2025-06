Nagy bemutatóval indítja az augusztust a THQ Nordic

A THQ Nordic bejelentette, hogy bemutatót tart augusztus elsején: a THQ Nordic Digital Showcase 2025-öt természetesen online közvetítik és most közzétettek egy teaser trailert, amiből sejthető, hogy mire számíthatunk.

A teaser különböző játékokból mutat be részleteket, ajátékokig, mindenféle műfajban: van itt autós, egy túlélő crafoltósnak tűnő cím, egy horror, sőt, egy Souls-stílusú akció-RPG is.A kiadó még nem árulta el a teljes listát, de megerősítette, hogy néhány már bejelentett címet láthatunk: Gothic Remake, Titan Quest 2, Reanimal, The Eternal Life of Goldman, Wreckfest 2. A THQ Nordic közleménye szerint "néhány ászt" is tartogatnak, olyan címeket, amelyekre nem számítunk.

