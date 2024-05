Nagy bejelentést tervez a Summer Game Fest-en a 2K Games

Még izgatottabban várjuk a Summer Game Fest 2024 indulását, hiszen eddig is vártunk ott néhány bejelentést, azonban most bejelentkezett a 2K Games, akik világgá kürtölték, hogy ők is megjelennek majd az eseményen.

Sőt, állításuk szerint egy nagy bejelentéssel is készülnek, lévén ott mutatják majd be először a 2K egyik legnagyobb és legkedveltebb sorozatának legújabb epizódját, amiről fogalmunk sincs hirtelen, hogy mi lehet, de a sportjátékoktól kezdve,Aki esetleg elfelejtette volna, a Summer Game Fest 2024 várhatóan június 7-én indul, így ha előtte nem szivárog ki szokás szerint minden, akkor legkorábban ott hallhatunk biztosan a 2K Games nagy bejelentéséről.