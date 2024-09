Nagy bejelentést hoz szeptember 25-én a Nippon Ichi

Aki nagy rajongója a japán videojátékoknak, az már most bátran beírhatja a naptárába piros betűs ünnepként, hogy szeptember 25-én a Nippon Ichi nagy bejelentésre készül, és ezt már most fel is vezették a rajongók számára.

Sőt, nem is akárhogyan tették meg mindezt, hiszen a Nippon Ichi konkrétan elindított egy teaser oldalt , amelyen egy visszaszámláló kapott helyet, és amennyiben jól számolunk, akkorA teaser alapján egyelőre nem igazán tudunk mit mondani, a pixeles visszaszámláló és a háttérben felbukkanó három X gyakorlatilag bármi lehet, de így is izgatottan várjuk, mert a Nippon Ichi mindig nagyszerű címekkel örvendezteti meg rajongóit.