Nagy bejelentéseket ígér az idei The Game Awards-ra az Xbox

Már csak néhány nap, és indul a The Game Awards 2023, aminek részeként nagyon sok kiadó tervezi megmutatni néhány újdonságát, azonban az Xbox most külön is felszólalt, hogy elmondja: ők több bejelentéssel is készülnek.

Mindez azokból a promóciós e-mailekből derült ki, amit a Microsoft az elmúlt órákban küldött ki az Xbox-felhasználók számára, és ezekben arra buzdította őket, hogy nézzék majd december 7-én a The Game Awards-ot, mertSajnos konkrétumokról egyelőre nem beszélt az Xbox, ellenben a lehetőségek tárháza óriási, tehát ugyanannyi esélye van egy Hellblade 2 vagy egy State of Decay 3 felbukkanásának, mint annak, hogy újra megmutatja magát a Fable, esetleg valami vadonatúj projekt. Jövő csütörtökön kiderül!