Nagy a káosz a Dragon Age: Inquisition szerverein

Ha a Dragon Age: Inquisition újrajátszásán gondolkodtál, most, hogy megjelent a The Veilguard, akkor talán jobb, ha vársz egy kicsit, ugyanis a szerverek össze-vissza működnek és nem engedik importálni a világállapotokat.

Még ha valahogyés a beszámolók szerint egyetlen lehetőség maradt. Új mentés indításakor az alapértelmezett világállapotot kell használni, csak éppen így elvesznek a korábbi döntéseink.Az EA tisztában van a problémával, mivel a felhasználók legalább november 5-e óta felhívják erre a problémára a figyelmet. Az EA támogatási fórumán egy képviselő többször is közölte, hogy a problémát vizsgálják, de bonyolítja az ügyet az Inquisition életkora, valamint hogy a The Veilguard most indult el.Egy másik probléma, amit a felhasználók észrevettek, hogy a Golden Nug szobor eltűnik a játékukból. Ez segít szinkronizálni a gyűjthető tárgyakat az összes végigjátszás során, így nem kell újra és újra felkutatni őket - mivel azonban ez a Dragon Age szerverekre támaszkodik, ez sem működik.