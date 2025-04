Mozis adaptációt kap a Split Fiction

A Split Fiction a legújabb videojáték, amely filmvászonra kerül: a Variety szerint a Hazelight Studios kooperatív akció-kalandjátékán alapuló élőszereplős film már készül és Sydney Sweeney lesz a főszereplője.

A filmet a hírek szerint Jon M. Chu rendezi, aki nemrég a Wicked című filmért felelt, a forgatókönyvön pedig jelenleg Rhett Reese és Paul Wernick dolgozik (Deadpool & Rozsomák). A Split Fictiont a Story Kitchen (korábban dj2 Entertainment) készíti, egy olyan médiavállalat, amely videojátékok filmes és televíziós adaptációjára specializálódott.Korábban a Sonic-filmeken dolgozott és részt vesz többek között az It Takes Two, a Just Cause, a Streets of Rage, a Shinobi és a ToeJam & Earl alapján készülő projektekben. Azt még egyelőre nem tudni, vagyis a Variety híréből nem derül ki, hogy a játék két főszereplője,a filmváltozatban.