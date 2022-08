A Riot Games csapata úgy döntött, hogy mielőtt mindenki ráunna és elfelejtené, itt az ideje alaposabban is felújítani Udyrt, a League of Legends egyik klasszikus harcosát, akit teljes egészében újragondoltak most.

Minderről pedig már videókat is tudunk mutatni nektek, melyeknek köszönhetően kiderült, hogy, hanem a tulajdonságok, a játékélmény terén egyaránt.Hogy a megújult Udyr pontosan mikor kerülhet be a League of Legends -be, az egyelőre kérdéses, de az biztos, hogy nem mostanában, pár hetet még biztosan várni kell rá, de a lényeg már kész, mint azt ti magatok is láthatjátok az alábbi videón.

