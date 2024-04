Mozgás közben láthatjuk a Riven felújított változatát

A Cyan megörvendeztetett bennünket a Riven remake első hivatalos gameplay trailerével, amely az 1997-es játék újfajta felfedezését és mobilitását mutatja be, immár teljesen 3D-ben és még az idén megjelenik.

Az Unreal Engine 5-öt használva a csapat az alapoktól kezdve, a forgó szobától kezdve a képalkotó ketrecig. Továbbá új rejtvényekkel, kibővített történettel és persze modern látványvilággal várja a régi és az új játékosokat is.Kiderült az is, hogy Shannon Woodward (a The Last of Us Part II Dinája, a Raising Hope Sabrinája, a Westworld Elsieje) és Ronan Farrow (From Up on Poppy Hill, AREA MAN LIVES) újságíró is csatlakozik szinkronhangként. Ők két új, az eredeti Riven ben nem szereplő karaktert fognak alakítani.Csatlakozik hozzájuk Lauren Gamiel színész és komikus (Lighthouse), Russell Webster és Rand Miller, a Cyan Worlds vezérigazgatója és társalapítója, aki Atrus szerepét fogja újra eljátszani.