Nagyon hasznos újdonsággal bővítette a PS5 funkcióit a Sony, a legutóbbi rendszerfrissítés telepítését követően ugyanis gyakorlatilag lehetetlen lesz elakadni egy videojátékban, amit frappáns módon ért el a Sony.

A Community Game Help funkció lényege, hogy ha elakadtunk egy játékban, akkor nem lesz más dolgunk, csak belépni erre a felületre ésA Sony egy komplett rendszert dolgozott ki a játékosok dolgának megkönnyítése érdekében, így saját kereső mellett még értékelések is segítik majd a felhasználókat, akiknek még PS Plus előfizetés sem kell ahhoz, hogy kihasználhassák ezt az újdonságot.