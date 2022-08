Már 14 éves évfordulóját ünnepli a francia Dontnod fejlesztőcsapata, akik az elmúlt közel másfél évtizedben olyan címeket tettek le az asztalra, mint a Life is Strange, a Vampyr vagy a Tell My Why.

Bár nem kerek az évforduló, a csapat azonban mégis úgy döntött, hogy jelentős változásokat jelent be, lévén egy új vizuális identitás, egy új logó nem volt elegendő a stúdiónak, még egy névváltoztatást is eszközöltek - még ha nem is változik ezzel szinte semmi sem.Annyi történt ugyanis, hogy, amivel gyakorlatilag csak az a céljuk, hogy nyomatékosítsák a stúdió nevének a jelentését, amire egy új logóval tették fel a koronát.

