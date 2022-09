Mostanában biztosan nem kapunk James Bond játékot a Hitman fejlesztőitől

Egy ideje nagy izgalomban tartja a James Bond franchise szerelmeseit, hogy az IO Interactive csapata Project 007 címmel egy ilyen témában fogant videojátékon dolgozik, azonban bármennyire is szeretnénk, a jelek szerint nem mostanában jelenhet majd meg.

A stúdió ugyanis a minap nyilvánosságra hozta aktuális pénzügyi jelentését, amiből kiderült, hogy az IO Interactive átállt a hosszú fejlesztési fázisokra, amitől bevételeik a jövőben alaposan megcsappanhatnak, de mindez tervezett megmozdulás a részükről és sajnos a rajongókra is hatással is.Abban a tekintetben mindenképpen, hogy miután a dán csapat pénzügyi anyaga szerint, ezért a régóta készülő James Bond játékra is legkorábban ebben az időpontban számíthatunk majd, új Hitman-ről pedig nem is nagyon álmodunk normális időintervallumon belül.