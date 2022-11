Most te is megtudhatod, hogy milyen lett ray tracing támogatással az első Quake

Az első Quake már nem mai csirke, még 1996-ban sikerült lenyűgöznie a világot, és azóta is legendás státusszal rendelkezik, így nem csoda, hogy még mindig rengeteg modder próbálkozik életben tartani a kultuszt.

Most például az egyik elhivatott rajongó ray tracing támogatást biztosító modot tett elérhetővé az első Quake-hez, amiről nem mondanánk, hogy túl sok értelme lenne, ugyanakkor jópofa dolog látni, hogy egy közel 30 esztendős alkotást mennyire meg tud szépíteni egy ilyen modern technológia.Ha a te gyűjteményedben is megvan a Quake - akár a Steamről, akár egy korabeli lemezről -, a mod általad is szabadon kipróbálható, IDE kattintva azonnal letöltheted, telepítés után pedig ray tracing mellett élvezheted a legendát.

