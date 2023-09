Most már hivatalos, hogy ingyenes formában érkezik a The Sims 5

Egy újabb Behind the Sims videót mutatott be a Maxis csapata, ami nagy általánosságban legalább annyira szól a bohóckodásról, mint a játékról, de azért most is megtudtunk néhány fontosabb információt az életszimulátor kapcsán.

Példának okáért azt is, hogy az EA valóban ingyenes formában szeretné piacra küldeni a The Sims 5-öt, ami korlátlanul játszható lesz mindenkinek, azonban a kiegészítőkért természetesen már fizetni kell, ez az üzleti modell ugyanis sokkal többet hoz a konyhára, mintha már az alapjátékot is kifizettetnék.Érdekesség, hogy, sőt be is jelentettek hozzá egy friss DLC-t, ami Home Chef Hustle név alatt érkezik, és várhatóan még bőven az ötödik rész előtt megjelenhet majd.

Nézd nagyban ezt a videót!