Most már ghoulként is élhetünk a Fallout 76-ban

Megjelent a Ghoul Within frissítés a Fallout 76 -hoz, az ingyen elérhető izgalmas patch-csel elszabadíthatjuk a bennünk élő ghoult és olyan módon élhetjük át a játékot, mint még soha.

A frissítés jelentősége, hogy a Fallout-univerzumban most először azváltoztatni karakterüket és átérezhetik, milyen a másik oldalon állni. Az NPC-k és a frakciók másképp viselkednek a ghoulokkal, de szükség esetén álcázhatjuk a külsőnket.A közösségi interakciókon túl a ghoulok immunisak a sugárzásra, sőt gyógyulhatnak tőle, valamint egyedi képességeket oldhatnak fel. Ha meggondoltuk magunkat, lehetőségük van karakterenként egy alkalommal visszaváltozni emberré, ezzel az újdonsággal együtt kezdetét vette a Season 20: Glow of the Ghoul is.

