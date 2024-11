Noha azzal eddig is tisztában voltak a rajongók, hogy a The Last of Us TV-sorozat második évadának forgatási munkálatai 2024-ben lezajlottak, azonban a széria folytatásának megjelenésével kapcsolatban nem sok információnk volt.

Mostanáig! Casey Bloys, az HBO főnöke ugyanis a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy, ami nyilván még mindig nem pontos dátum, de így is sokkal közelebb van, mint eddig bármi.A spekulációk szerint a március lehet majd a szerencsés befutó a sorozat indulása kapcsán, hiszen így tavasszal még kifuthat a teljes második évad, ami egy kicsit rövidebb lesz, mint az első, hiszen mindössze hét részt tartalmaz majd.