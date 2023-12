Most már biztos, hogy soha többé nem lesz E3

A hozzánk hasonló vén rókáknak még mindig gyakran megdobban a szíve, ha szóba kerül az E3 kiállítás, hiszen dacára annak, hogy évek óta csak árnyéka volt önmagának a rendezvény, egykoron ez volt a videojátékosok Mekkéja, ahol mindig nagy dolgok történtek.

Őszintén reménykedtünk benne, hogy az ESA a sokéves vergődés után képes lesz lábra állítani a rendezvényt, hogy az a régi pompájában tündököljön, azonban a szívünk mélyén tudtuk, hogy ez valójában soha nem történhet meg, és meg is kaptuk azt a bejelentést, amitől régóta tartottunk.A csapat ugyanis bejelentette, hogy bár mindent számításba vettek, több forgatókönyvük is volt a megújulásra, még az iparág legnagyobb szereplőivel is tárgyaltak, azonban végül úgy döntöttek, hogy nem éri meg tovább vergődni, inkább. Köszönjük az emlékeket...