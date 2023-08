Most ingyen a tiéd lehet a Torment: Tides of Numenera

Bár a legtöbbször az Epic Games Store, ritkábban a GOG kapcsán jelentkezünk átmenetileg ingyen letölthető videojátékokkal, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy nincsenek más platformok, amelyek ilyen lehetőségeket kínálnak.

Ebbe a körbe szeretne most betörni a Robot Cache, akik azzal népszerűsítenék magukat, hogy most átmenetileg teljesen ingyen letölthetővé tették mindenkinek az utóbbi évek egyik legjobb klasszikus szerepjátékot,Torment: Tides of Numenerát.Amennyiben lecsapnánk rá, nincs más dolgunk, mint ellátogatni a játék adatlapjára , majd regisztrálni egy fiókot a Robot Cache oldalán - ha még nincs -, majd rákattintani a FREE gombra, és onnantól már minden értelemszerűen halad a maga medrében.