Most az Orcs Must Die! 3 megy ingyen az Epicnél

Az Orcs Must Die! 3 lett a tizenkettedik játék az Epic Games Store ingyenes akciójában az ünnepi szezonban, aki szeretné digitális könyvtárát bővíteni annak sietnie kell, ugyanis ma 17 óráig szedhető költségmentesen.

Az eredetileg 2020-ban megjelent Orcs Must Die! 3 nagyrészt pozitív fogadtatásban részesült, a tower defensehez azóta több bővítmény is jött és bár ezek nem szerepelnek az ingyenes promócióban, az Epic Games Storeban most féláron kaphatók.Az Orcs Must Die! 3 korábban, még májusban is ingyenesen volt beszerezhető ésvolt idén. Ennek ellenére akinek akkor kimaradt, az most begyűjtheti a népszerű tower defenset és várhatóan még négy ingyenes játékra csaphatunk le az ünnepi promócióban.