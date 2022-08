Most a DLC-kalózkodást akarja letörni a Denuvo

Az új Denuvo DRM technológia hamarosan megjelenik, és a leginkább idegegesítő szolgáltatás fejlesztői azt ígérik,, hogy végleg felszámolják a DLC-kalózkodást és a DLC-lopásokat, ezzel védve a játékfejlesztőket a sok gonosz torrentező bűnözőtől.

Bár a Denuvo technológia amióta csak létezik, óriási problémáktól hemzseg, hiszen konkrétan számtalan esetben játszhatatlanná tesz játékokat a legális vásárlók számára, a játékfejlesztő stúdiók egy része mégis örömmel használja, hiszen abban a hamis ábrándban ringathatják magukat ezáltal, hogy megvédik produktumokat a kalózkodástól.Nyilván ez nem így van, de Reinhard Blaukovitsch, a Denuvo ügyvezető igazgatója sajtóközleményében kiemelte, hogy most már, hiszen mindent egybe gyúrtak a rendszeren belül. Bár a sajtóanyag nem említi külön, de számíthatunk például a Segára, vagy épp a Capcomra, akik alkalmazni fogják.És számíthatunk rá, hogy továbbra is csak probléma forrás lesz, most már a DLC-k esetében is...