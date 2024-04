Mortal Kombat 1: Ermac bunyózik a legújabb gameplay traileren

A Netherrealm Studios csapata bemutatta a Mortal Kombat 1 legújabb kedvcsinálóját, amelynek középpontjába maga Ermac került, aki a soron következő DLC karakterként hatalmas pusztítást hoz majd a csatamezőkre.

Ha nem hiszed el, most magad is utána járhatsz, hiszen, akinek speciális képességeivel és valamennyi tulajdonságával megismerkedhetünk, miközben természetesen nem lesz hiány a brutalitásból sem, amennyiben éppen ezért kedvelnénk a szériát.Hogy mikor vehetjük majd át az irányítást Ermac felett? Jó hír, hogy már nem kell sokat várni rá, hiszen a Kombat Pack tulajdonosai például április 16-tól csaphatnak le rá, de mindenki másnak is elérhető lesz április 23-tól.

