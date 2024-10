Modderek már el is készítették a köd nélküli, napos Silent Hill 2 Remake-et

Silent Hill 2 Remake életszakaszának az elején járunk, de a vállalkozó kedvű PC-s felhasználók máris beleásták magukat a fájlokba, hogy olyan modokat hozzanak létre, amelyek alapjaiban változtatják meg a játékot.

A legnépszerűbbek a teljesítmény és a vizuális problémák javítását hozzák el, de van. Az egyik népszerű mod a Hair Sheen Removal - No More Oil például a hajszálakat "kevésbé zavaróvá" teszi a csillogás csökkentésével.De itt van a Silent Hill 2 HD Collection mod is, amely az új játékot az eredeti kiadás HD gyűjteményéhez hozza közelebb azáltal, hogy a legtöbb ködöt eltünteti, valamint kiadták a Sunny Hills modot is, ami verőfényes napsütést hoz el. Elkészült már az FPS nézet egy korai változata, James Sunderlandet kicserélhetjük a 2001-es eredetire, a PS2 Demake pedig újraalkotja a Silent Hill 2 Remake -et PC-re PS2 harverrel.A sort még lehetne folytatni, de már csak kettőt emelünk ki: Leonnal is játszhatunk a Resident Evil 4 Remakeből, valamint CJ is megjött a GTA-ból!